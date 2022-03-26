    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini düşünmek için zaman istedi

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Dünya Kupası'na katılamamalarının ardından geleceği düşünmek için zaman istedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.03.2022 - 17:18

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini düşünmek için zaman istedi

İlişkili Haberler

İtalya Milli Takımı, 4,5 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

İtalya Milli Takımı, 4,5 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

İtalya şokta: "Gök-mavili kabus"

İtalya şokta: "Gök-mavili kabus"

2022 Avrupa Elemeleri play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenerek finallere gitme şansını kaybeden son Avrupa şampiyonu 'da bunun şoku devam ediyor.

Tarihinde ilk defa üst üste 2. kez Dünya Kupası finallerine gidemeyecek olan "Gök-mavililer"de teknik direktör Mancini, Instagram hesabından içinde bulundukları durumu değerlendiren bir paylaşımda bulundu.

Mancini, "Geçen yaz, milli takımın tarihindeki en güzel işlerden birini yaparak Avrupa'nın zirvesindeydik. Birkaç saat önce en dramatik anlarından birine uyandık. Tam bir coşkudan sinir bozucu hayal kırıklığına geçtik. Gerçekten bunu kabullenmek çok güç, ama yenilgileri kabul etmek de sportif ve insani gelişim yolunun bir parçası. Açıkça anlamak ve düşünmek için biraz zaman ayıralım. Şu an için tek doğru hareket, kafayı kaldırıp gelecek için çalışmak." ifadelerini kullandı.

Bu arada, La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Mancini'nin "Gök-mavililer"in başında devam edip etmeyeceğinin Türkiye maçından sonra belli olacağını yazıldı.

Gazetenin haberinde, Mancini'nin devam edip etmeme konusunda düşünmek için zaman istediği ve derinlemesine bir değerlendirme yaptığı ifade edildi.

İtalyan basınında Mancini'nin görevden ayrılması durumunda Marcello Lippi'nin idari direktörlüğünde Fabio Cannavaro'nun takımın başına geçebileceği yazılıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...