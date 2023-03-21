İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini'den açıklama: Galatasaraylı Zaniolo neden çağrılmadı?

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere ve Malta ile oynayacağı müsabakalar öncesinde milli takımın Coverciano’daki tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi.

"HALEN EN İYİ DURUMDA DEĞİL"



Zaniolo’yu neden 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynanacak maçlarının aday kadrosuna çağırmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Mancini, "Zaniolo çağrılmadı çünkü daha çok yeni oynamaya başladı ve halen en iyi durumda değil, henüz hiç 90 dakika boyunca oynamadı. Galatasaray’da iyi oynarsa, milli takıma da çağrılır. Tabii bu arada zamanın geçtiği de doğru, bu nedenle onların harika niteliklere sahip olduklarını ve milli takımın da onlara ihtiyaç duyduğunu anlamalarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.



Mancini, son dönemde farklı vesilelerle sıkça İngiltere ile karşılaştıklarını belirterek, "Grubumuz çok kolay bir grup değil. Son sıralarda olmayan bir Ukrayna var. İngiltere ile oynayacağımız maç çok önemli bir hal aldı. Herkes Avrupa Şampiyonasında ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyor." dedi.

