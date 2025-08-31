İtalya Serie A günün maçları: 31 Ağustos Serie A'da hangi maçlar var?

Futbola ilgi duyanlar, günlük maç programına gündeminde yer veriyor. Yerli ve yabancı liglerde gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati, hakemi, yayıncı kanalı gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 31 Ağustos Pazar günü İtalya ligi Serie A'da oynanacak maçlar ve detayları...



SERİE A GÜNÜN MAÇLARI 31 AĞUSTOS

19:30 Genoa - Juventus İtalya Serie A S Sport 2



19:30 Torino - Fiorentina İtalya Serie A Tivibu Spor 3



21:45 Inter - Udinese İtalya Serie A S Sport 2



21:45 Lazio - Verona İtalya Serie A S Sport Plus