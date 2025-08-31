İtalya Serie A günün maçları: 31 Ağustos Serie A'da hangi maçlar var?
İtalya Serie A günün maçları, futbol severler tarafından takip ediliyor. Seyir keyfi yüksek karşılaşmaları canlı izlemek için yayın bilgisi maç takviminden sorgulanıyor. Serie A'da 31 Ağustos maç saatleri ve yayıncı bilgisi detayları dikkat çekiyor. Spor tutkunları günün maç progamlarına odaklandı.
Futbola ilgi duyanlar, günlük maç programına gündeminde yer veriyor. Yerli ve yabancı liglerde gerçekleşecek müsabakaların tarihi, saati, hakemi, yayıncı kanalı gibi ayrıntılar öne çıkıyor. 31 Ağustos Pazar günü İtalya ligi Serie A'da oynanacak maçlar ve detayları...
SERİE A GÜNÜN MAÇLARI 31 AĞUSTOS
19:30 Genoa - Juventus İtalya Serie A S Sport 2
19:30 Torino - Fiorentina İtalya Serie A Tivibu Spor 3
21:45 Inter - Udinese İtalya Serie A S Sport 2
21:45 Lazio - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
