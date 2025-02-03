İtalya Serie A'da son durum: Berabere kalan Napoli maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü

Serie A lideri Napoli, Leonardo Spinazzola'nın rakip fileleri havalandırdığı Roma deplasmanında uzatma dakikalarında Angelino'dan gelen golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu.



Ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi biten Napoli, takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftada farkı açma şansını kullanamadı. Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.



Haftanın maçında Milan ile Inter, Milano derbisinde 1-1 berabere kaldı. Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kaldı.

5. KEZ PUAN KAYBETTİ



Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 65 dakika süre alarak çalım ve paslarıyla damga vurduğu mücadelede Juventus, konuk ettiği Empoli'yi 4-1 yendi.



Zirveden kopmaya başlayan Atalanta ise sahasında Torino ile 1-1 berabere kaldı ve son 6 haftada 5. kez puan kaybetti.



Ligin 23. haftasında Napoli, 54 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Inter 51 ve Atalanta 47 puanla izledi.