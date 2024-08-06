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İtalya-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Gözler ise Filenin Sultanları yarı final rakibine çevrildi. Türkiye'nin rakibi İtalya-Sırbistan mücadelesinin ardından netleşecek. Peki, İtalya-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Sırbistan voleybol maçına geri sayım başladı. Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak. İşte, İtalya-Sırbistan maçı hakkında bilgiler...

İTALYA-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

2024 Paris Olimpiyatları voleybol çeyrek final karşılaşmaları bugün tamamlanacak.

İtalya-Sırbistan voleybol maçı bu akşam oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

İtalya-Sırbistan voleybol maçı, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenebilecek.

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