İtalya-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Sırbistan voleybol maçına geri sayım başladı. Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak. İşte, İtalya-Sırbistan maçı hakkında bilgiler...



İTALYA-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?



2024 Paris Olimpiyatları voleybol çeyrek final karşılaşmaları bugün tamamlanacak.



İtalya-Sırbistan voleybol maçı bu akşam oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.



İtalya-Sırbistan voleybol maçı, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenebilecek.

