İtalya Süper Kupası final tarihi: Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Süper Kupa Finaline geri sayım başladı. Suudi Arabistan'da düzenlenen organizasyonda final maçının tarihi merak ediliyor. İşte, İtalya Süper Kupası final tarihi...



Inter, Atalanta, Juventus ve Milan'ın mücadele ettiği İtalya Süper Kupa organizasyonu Suudi Arabistan'da düzenleniyor.



İTALYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?



Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Süper Kupa Finali, 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.



TSİ 22:00'da başlayacak maçın, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanması bekleniyor.



MİLLİ YILDIZIN GOLÜ YETMEDİ



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçın ilk yarısını Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 21. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.



Milan, karşılaşmanın 71. dakikasında Christian Pulisic'in penaltı golüyle eşitliği yakalarken 75. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gol ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.



Milan, bu sonuçla adını finale yazdırdı.