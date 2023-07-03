İtalya tarihine geçen transfer: Milan'ın yıldızı Sandro Tonali rekor bonservis bedeliyle Newcastle United’ta

Newcastle United yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 4’üncü sırada tamamlayarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Ada ekibi, orta sahaya takviye yaptı. İngiliz ekibi, İtalya Serie A temsilcisi Milan’dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali’yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.



Konuyla ilgili olarak Newcastle United’ın resmi internet sitesine konuşan Tonali, “Bu fırsatı verdikleri için Newcastle United'a teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vererek bu güvenlerinin karşılığını vermek istiyorum. St. James Park'ta oynamak ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.



EN PAHALI İTALYAN OYUNCU OLDU



İngiltere basınında yer alan haberlere göre Newcastle United, İtalyan oyuncu için Milan'a 70 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Sandro Tonali, Newcastle United’a imza atmasının ardından en yüksek bonservis bedeli ödenen İtalyan oyuncu oldu. Daha önce rekor 2018-2019 yılında Napoli’den Chelsea’ye 57 milyon Euro’ya transfer olan Jorginho’ya aitti.

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