İtalya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya-Türkiye basketbol maçına geri sayım başladı. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki müsabakada 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almaya çalışacak. İşte, İtalya-Türkiye basketbol maçı hakkında bilgiler...



BASKETBOL MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



İtalya-Türkiye basketbol maçı, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.



Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.



MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın İtalya ve deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos AKTOR)



BASKETBOLDA TÜRKİYE-İTALYA REKABETİ



Türkiye, İtalya ile resmi müsabakalarda 33 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu maçların 2'sini kazanırken, 31'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.



A Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya karşı resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1957'de elde etti.



Milliler, Bulgaristan'da düzenlenen 1957 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile yaptığı klasman maçında sahadan 57-50 galibiyetle ayrıldı.



Türkiye, İtalya önünde ikinci ve son galibiyetini 58 sene sonra elde etti. 1957'de oynanan maçı kazanmasının ardından rakibine hiç üstünlük kuramayan milliler, galibiyet özlemine 2015'te son verdi.



Ay-yıldızlılar, 2015 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda oynadığı ilk müsabakayı 89-87 kazanarak İtalya'yı yarım asrı aşkın sonra mağlup etmeyi başardı.



A Milli Basketbol Takımı, İtalya ile 61. kez karşı karşıya gelecek.



Türkiye, "Gök Mavililer" ile yaptığı 60 maçın 9'unu kazanırken, 51'inde ise parkeden yenilgiyle ayrıldı.



İtalya ile tarihinde ilk kez 1949 yılında Napoli'de Mairano Kupası'nda karşılaşan milliler, rakibine 20 sayı (49-29) farkla mağlup oldu.