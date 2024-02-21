İtalya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında 22 Şubat'ta İtalya'ya konuk olacak. İşte, İtalya-Türkiye basketbol maçı hakkında bilgiler...



İtalya-Türkiye basketbol maçı 22 Şubat'ta oynanacak. Pesaro kentindeki Vitrifrigo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.



FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle daha önce milli maçları kaçıran oyuncular, bu kez kadroda yer alabildi.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.