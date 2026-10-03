İtalya-Türkiye maçına Polonyalı hakem. 4-1'lik skorun ardından yeniden karşılaşacaklar

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda oynayacağı İtalya karşılaşmasında Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak.



UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te İtalya'nın Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak.



Bu müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Karol Arys olacak.



Mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk VAR, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fhndrich ise AVAR olarak görev alacak.

ARDA VE BARIŞ YOK

Belçika maçında sarı kart gören isimlerden Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı.

İki futbolcu Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında süre alamayacak.