İtalya Milli Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Luca Banchi oldu.

İtalya'da başantrenör değişti: Luca Banchi dönemi başladı!

İtalya Milli Takımı'nın başantrenörlük görevine Luca Banchi getirildi.

İtalya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Anadolu Efes'i de çalıştıran Banchi'nin Türkiye serüveni kısa sürmüş, 7 Ocak'ta göreve başlayıp 15 Haziran'da kulüple yollarını ayırmıştı.

