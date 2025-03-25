İtalya'da da VAR'a giden pozisyonlar ekranlara yansıyacak

Serie A'dan yapılan açıklamada, uygulamanın amacının video yardımcı hakem uygulamasında şeffaflığı arttırmak olduğu belirtildi.



Uygulama bu hafta sonu oynanacak 30. hafta maçlarından itibaren başlayacak.



Ayrıca yine bu sezondan itibaren İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında da tartışmalı pozisyonlar hakemin üzerindeki mikrofonla hem televizyon başındaki izleyicilere hem de stattaki taraftarlara açıklanacak.



İtalya Serie A'da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana uygulanıyor.

