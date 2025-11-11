İtalya'da Federico Chiesa krizi: Milli takımda oynamayı reddetti

Son iki Dünya Kupası'nın dışında kalan İtalya Milli Takımı için tek hedef 2026 Dünya Kupası ile birlikte bu hasreti dindirmek.

Şu ana kadar Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı altı maçta 15 puan toplayan İtalya, lider Norveç'in 3 puan arkasında ikinci sırada. Gattuso ve öğrencileri, grup lideri olarak elemeleri tamamlayamamaları halinde Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynamak zorunda kalacak.

Bu amaç uğruna Leonardo Spalletti'yi görevden alıp Gennaro Gattuso'yu göreve getiren "Gök Mavililer", eleme grubundaki son iki maçını Moldova ve grup lideri Norveç ile oynayacak.

Tüm ülke bu kader karşılaşmaların heyecanını yaşarken Liverpool'un yıldız oyuncusu Federico Chiesa'dan beklenmedik bir haber geldi.

"YORUM YAPAMAM"

Gennaro Gattuso'nun yaptığı açıklamalara göre Federico Chiesa, Moldova ve Norveç maçlarının aday kadrosuna yer almayı reddetti.

47 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Chiesa ile çok sık konuşuyoruz. Birbirimizin problemlerine ve kararlarına saygı duymalıyız. Ne konuştuğumuzu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Oyuncumun bana söylediklerine saygı duymak zorundayım. Bu konuda başka bir yorum yapamam.”