İtalya'da Foggia taraftarları derbi mağlubiyeti sonrası stadı yaktı

İtalya Serie C'de Taranto ve Foggia arasında bir derbi karşılaşması oynandı.

Taranto mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, Foggia taraftarları rakiplerinin stadyumunu ateşe verdi. Çatının üzerinden çıkan siyah dumanlar stadın etrafından görüntülendi.



CAN KAYBI YOK SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olay sonrası can kaybının olmadığı öğrenildi.



Stadyumda büyük hasar medyana gelirken, olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.



Holiganların stadyumlara giriş yasağı başta olmak üzere ağız cezalar alması bekleniyor.