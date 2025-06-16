İtalya'da Gattuso dönemi resmen başladı

İtalya A Milli Futbol Takımı'nda Luciano Spalletti'den boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Gök Mavililer kulübeyi eski milli futbolcu Gennaro Gattuso'ya emanet etti.

Gattuso görevine perşembe günü ülkenin başkenti Roma'da yapılacak tanıtım etkinliğinin ardınan başlayacak.



47 yaşındaki teknik adam futbolculuk kariyerinde milli formayla 2006 yılında Dünya Kupası'nı kazanan İtalya kadrosunda yer almıştı.



Daha önce Palermo, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split gibi takımları çalıştıran Gattuso,, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarına katılamayan İtalya'yı 2026 Dünya Kupası'na götürmeye çalışacak.