İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu: "Kaderinde Fenerbahçe ya da Galatasaray var gibiydi ama işler tersine döndü"

Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İtalya'da bir değerlendirme yazısı kaleme alındı.

İtalya Ligi Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu , ülkenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Yaz transfer döneminde adı ve ile sık sık anılan tecrübeli futbolcunun bu sezon gösterdiği performans dikkat çekti.

Çalhanoğlu'nun ortaya koyduğu oyun sonrası İtalya'da bir değerlendirme yazısı kaleme alındı.

Il Nerazurro'nun yazısında Hakan Çalhanoğlu'nun yaz transfer döneminden bugüne kadar yaşadıkları mercek altına alındı.

"KADERİNDE FENERBAHÇE YA DA GALATASARAY VARDI"

Haberde deneyimli yıldızın yaz aylarında bavulunu topladığı ve kaderinde Fenerbahçe ya da Galatasaray'a imza atmak olduğu belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter formasıyla Fiorentina'ya karşı kullandığı penaltı

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Ancak Çalhanoğlu'nun iki takıma da transferinin gerçekleşmemesi ve Inter'de kalmaya karar vermesinin ardından kariyerindeki sayfayı doldurmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.

Yeni teknik direktör Cristian Chivu dönemiyle birlikte sezona giriş yapan 'nun maksimum verimle oynadığı aktarıldı.

"SEMBOL İSİM OLDU"

Başarılı futbolcunun sahaya karakter koyduğu belirtilirken, hırsı ve liderliğiyle takımın sembol isimlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Chivu'nun sisteminde daha dikine, agresif ve hırslı bir oyun sergileyen Inter'de tempoyu Hakan Çalhanoğlu'nun belirlediği kaydedildi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, attığı golün sevincini böyle yaşadı.

Çalhanoğlu'nun artık daha skorer bir oyuncu olduğu yazılırken, Orsolini ile birlikte Serie A'nın en golcü ismi haline geldiği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 10 resmi maçta boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

