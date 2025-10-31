İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu: "Kaderinde Fenerbahçe ya da Galatasaray var gibiydi ama işler tersine döndü"

İtalya Ligi Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ülkenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.



Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile sık sık anılan tecrübeli futbolcunun bu sezon gösterdiği performans dikkat çekti.



Çalhanoğlu'nun ortaya koyduğu oyun sonrası İtalya'da bir değerlendirme yazısı kaleme alındı.



Il Nerazurro'nun yazısında Hakan Çalhanoğlu'nun yaz transfer döneminden bugüne kadar yaşadıkları mercek altına alındı.

"KADERİNDE FENERBAHÇE YA DA GALATASARAY VARDI"



Haberde deneyimli yıldızın yaz aylarında bavulunu topladığı ve kaderinde Fenerbahçe ya da Galatasaray'a imza atmak olduğu belirtildi.