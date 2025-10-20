İtalya'da basket maçından sonra holiganlar otobüs şoförünü taşla öldürdü

Sebastiani Rieti taraftarları taşlarla taşıta saldırırken atılan taşlardan biri camı kırdı ve ikinci şoföre isabet etti. Polis ve sağlık görevlileri hemen olay yerine intikal etti ancak yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

MELONI: "KELİMELER KİFAYETSİZ"



İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de şahsi sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili paylaşımda bulundu. Meloni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bu kötü haber karşısında kelimeler kifayetsiz. Pitoria Basket taraftarlarının otobüsüne yapılan saldırı, otobüs sürücünün hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Bu çılgınca bir şiddet eylemi. Mağdurun ailesine başağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu korkakça saldırının faillerinin tespit edilmesi ve adaletin sağlanması konusunda emniyet birimlerimize güveniyorum."

KULÜPLERDEN MESAJ: ŞOK İÇİNDEYİZ



Yaşanan elim olayın ardından Pistoia kulübünün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Yayımlanan basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı beyazlı taraftarlarımızı taşıyan otobüsünün sürücüsünün hayatını kaybetmesinden dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Son gelen raporlar ve polis incelemesinin ardından sadece şok içinde olduğumuzu ifade edebiliyoruz. Başkanımız Joseph David başta olmak üzere kulübümüzde görev alan herkes adına sürücünün ailesine başsağlığı diliyoruz."



"YAŞANANLAR AÇIKLANAMAZ"



Ev sahibi Sebastiani Rieti'nin yönetim kurulu da konu hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşanan durum karşısında şok içindeyiz. Pistoia taraftarlarını evlerine taşıyan araç açıklanamaz bir durumun öznesi olurken otobüsün şoförü hayatını kaybetti. Sebastiani Rieti olarak kendimizi bu olayın tamamen dışında tutuyoruz ve sürücünün ailesine başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Olayın aydınlatılması konusunda polis ekiplerine güveniyor ve sporda bu tür davranışların yeri olmadığını tekrarlıyoruz."



OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

