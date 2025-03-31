İtalya'da Inter, Napoli ve Atalanta'nın şampiyonluk yarışı

Serie A'da Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk ettiği Udinese'yi 2-1 yendi.



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 64 dakika görev aldığı karşılaşmada Inter'in gollerini Marko Arnautovic ve Davide Frattesi atarken, Udinese'nin golünü Oumar Solet kaydetti.



Ligde zirvenin en yakın takipçisi Napoli, konuk ettiği Milan'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Matteo Politano ve Romelu Lukaku, konuk ekibin golünü ise Luka Jovic attı.



Serie A'da 30. hafta maçları sonucunda Inter 67 puanla zirvedeki yerini korurken, Napoli 64 puanla ikinci, Atalanta ise 58 puanla üçüncü sırada yer aldı.

SERİE A'DA GÜNCEL PUAN DURUMU

