İtalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Robinho için yakalama emri çıkarılacak

Ünlü futbolcu Robinho için genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı suçu kapsamında Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya Adalet Bakanlığına uluslararası yakalama kararı için başvurdu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ülkede top koşturduğu dönemde genç bir kadına yönelik taciz suçlamasından hakkında Yargıtay tarafından da onaylanmış 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için harekete geçti.



Savcılık, Robinho hakkında iade talebi oluşturulması ve uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin gerekli işlemleri tamamlaması için dosyayı Adalet Bakanlığına gönderdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV DÜELLO