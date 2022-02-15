İtalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Robinho için yakalama emri çıkarılacak

İtalya'da hakkında genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Brezilyalı futbolcu Robinho için Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası yakalama kararı çıkartmak için İtalya Adalet Bakanlığına başvurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 15:20 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 15:22

İtalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Robinho için yakalama emri çıkarılacak

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Ünlü futbolcu Robinho için genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı suçu kapsamında Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığına uluslararası yakalama kararı için başvurdu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ülkede top koşturduğu dönemde genç bir kadına yönelik taciz suçlamasından hakkında Yargıtay tarafından da onaylanmış 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için harekete geçti.

Savcılık, Robinho hakkında iade talebi oluşturulması ve uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin gerekli işlemleri tamamlaması için dosyayı Adalet Bakanlığına gönderdi.

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