İtalya'da maçlar neden ertelendi? İtalya ligi ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?
İtalya Serie A 33. hafta maçları 21 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecekti ancak erteleme kararı çıktı. Spor severler, İtalya maçlarının neden ertelendiğine dair detayları araştırıyor. İtalya ligi maçları ne zaman oynanacak?
Futbol tutkunları, İtalya Serie A maç tavimini günü gününe taip ediyor. Ligde 33. hafta maçları henüz tamamlanmamışken son dakika gelişmesi yaşandı. İtalya Serie A maçlarının ertelendiği duyuruldı. İşte, İtalya ertelenen maçlar hakkında detaylar...
İTALYA SERİE A MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ?
İtalya Ligi'nin 33. hafta maçları, Katalok aleminin 266'ncı Papa'sı Papa Franciscus'un 88 yaşında hayatını kaybettiği haberinin duyulması ardından ertelendi.
ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Papa'nın ölümü ardından 9 günlük yas süreci söz konusu oluyor. Ertelenen maçların ne zaman oynanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yas süreci ardından maçların gerçeleşmesi bekleniyor.
Ertelenen maçlar:
Torino - Udinese
Cagliari - Fiorentina
Genoa - Lazio
Parma - Juventus
Roma - Udinese
Monza - Sassuolo
Sampdoria - Torino
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