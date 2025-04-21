İtalya'da maçlar neden ertelendi? İtalya ligi ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?

Futbol tutkunları, İtalya Serie A maç tavimini günü gününe taip ediyor. Ligde 33. hafta maçları henüz tamamlanmamışken son dakika gelişmesi yaşandı. İtalya Serie A maçlarının ertelendiği duyuruldı. İşte, İtalya ertelenen maçlar hakkında detaylar...



İTALYA SERİE A MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ?



İtalya Ligi'nin 33. hafta maçları, Katalok aleminin 266'ncı Papa'sı Papa Franciscus'un 88 yaşında hayatını kaybettiği haberinin duyulması ardından ertelendi.



ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?



Papa'nın ölümü ardından 9 günlük yas süreci söz konusu oluyor. Ertelenen maçların ne zaman oynanacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yas süreci ardından maçların gerçeleşmesi bekleniyor.



Ertelenen maçlar:



Torino - Udinese



Cagliari - Fiorentina



Genoa - Lazio



Parma - Juventus



Roma - Udinese



Monza - Sassuolo



Sampdoria - Torino



