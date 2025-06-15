İtalya'da Türk rüzgarı... Toprak Razgatlıoğlu 3'te 3 yaptı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 6'ncı durağı olan İtalya Emilia Romagna yarışlarının son gününü lider bitirdi. En rakibiyle arasındaki puan farkını 9’a indiren Razgatlıoğlu, İtalya’da 3’te 3 yaptı.
Emilia-Romagna Pisti’nde hafta sonunun ikinci gün yarışına pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve İtalya’da 3’te 3 yaptı.
Yarış boyunca rakiplerine geçit vermeyen Razgatlıoğlu, genel puan tablosunda en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile arasındaki farkı 9 puana indirdi.
Bu sonuçla birlikte Razgatlıoğlu, 283 puana ulaştı.
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