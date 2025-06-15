İtalya'da Türk rüzgarı... Toprak Razgatlıoğlu 3'te 3 yaptı

Emilia-Romagna Pisti’nde hafta sonunun ikinci gün yarışına pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve İtalya’da 3’te 3 yaptı.



Yarış boyunca rakiplerine geçit vermeyen Razgatlıoğlu, genel puan tablosunda en yakın rakibi İtalyan pilot Bulega ile arasındaki farkı 9 puana indirdi.

Bu sonuçla birlikte Razgatlıoğlu, 283 puana ulaştı.