İtalya'da Napoli maç fazlasıyla lider

Serie A lideri Napoli, haftanın maçında Juventus'u Zambo Anguissa ve penaltıdan Romelu Lukaku'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek peş peşe 7. galibiyetini aldı.



Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 65 dakika süre aldığı mücadelede Juventus, sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

RAKİPLERİ DE KAZANDI



Son şampiyon Inter, deplasmanda Lecce'yi 4-0 yendi. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.



Como deplasmanında 2-1 kazanan Atalanta, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı.



Haftanın dikkati çeken mücadelesinde Milan, evinde 2-1 geri düştüğü Parma karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 kazandı.



Roma ise deplasmanda Udinese'yi 2-1'lik skorla geçti. Konuk takımda milli oyuncu Zeki Çelik, ilk devrede görev yaptı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİK



Ligin 22. haftasında Napoli, 53 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı.

Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Inter 50 ve Atalanta 46 puanla izledi.