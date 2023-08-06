İtalyan basını Fenerbahçe'nin Rade Krunic teklifini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic'e olan ilgisi İtalyan basınında da yer buldu.



KRUNIC'E YILLIK 3.5 MİLYON EURO



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Krunic'i isteyen sarı lacivertli kulüp, Bosnalı futbolcuya yıllık 3.5 milyon euroluk bir kontrat teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu karşılık verirken, Milan ile bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.



BONSERVİS İÇİN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU



Haber detayında, sarı lacivertlilerin Krunic'e yaptığı teklifle Milan'a önerdiği rakamın uyumsuz olduğu vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin 5 milyon euroluk bonservis bedeli teklifi kesinlikle çok düşük bir meblağ" ifadeleri kullanıldı.



"FENERBAHÇE TEKLİFİNİ İYİLEŞTİRECEK"



Transferin ancak 15 milyon euroya gerçekleşebileceği belirtilirken, "Bu nedenle, İstanbul takımı önümüzdeki birkaç saat içinde teklifi iyileştirmeye hazırlanıyor" iddiası ileri sürüldü.



2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rade Krunic, geçen sezon kırmızı siyahlı takımla 34 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.