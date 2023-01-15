İtalyan efsane Antonio Cassano'dan Arda Güler'e övgü

Eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.



Kariyerinde Real Madrid, Roma, Milan ve Inter gibi birçok önemli kulüpte forma giyen Cassano, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda Arda Güler'i birkaç hafta önce keşfettiğini ve yeteneklerine adeta aşık olduğunu söyledi.



İtalyan futbolcu, "Doğuştan solak, 1.76 boyunda. 2005 doğumlu ve Fenerbahçe’de oynuyor. Olağanüstü, gerçek bir fenomen. Arkadaşlarıma ve takipçilerime, YouTube’daki videolarını izlemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.



"ARDA GÜLER'İ KAÇIRMAMALARINI SÖYLEDİM"

17 yaşındaki genç futbolcunun yakında Türkiye'den ayrılmasını beklediğini söyleyen Cassano, devamında ise şunları söyledi:



“Birkaç hafta önce onu keşfettiğimde aşık oldum. İnsanı çıldırtıyor. İnsanlar statlara bu tarz oyuncuları izlemek için gidiyor. İtalya liginde iki, üç maç iyi oynayan futbolcular için değil. Gerçek bir yetenek. Çok güçlenecek ve kısa sürede Türkiye’den ayrılacak. Bazı büyük kulüplerde görev alan arkadaşlarıma da Arda Güler’i kaçırmamalarını söyledim.”



13 MAÇTA GÖREV YAPTI

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 mücadeleye çıktı. Genç futbolcu 3 gol ve 1 asist yaptı.

Ayrıca kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi.

