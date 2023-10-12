İtalyan futbolcular Tonali ve Zaniolo'ya bahis soruşturması

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.



İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansıdı.



Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle dün de Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.



Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

