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İtalyan voleybolcu Egonu'ya ırkçı saldırı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın voleybolunda altın madalya kazananan İtalya'da Paola Egonu tartışması yaşanıyor. Yıldız sporcu için olimpiyat komitesi binasının önüne çizilen duvar resmi, ırkçı saldırıya uğradı.

İtalyan voleybolcu Egonu'ya ırkçı saldırı

Tarihinde ilk kez kadın voleybolunda altın madalya kazanan 'nın şampiyonluğuna ırkçı saldırılar gölge düşürdü.

Şampiyonluğun ardından İtalya milli oyuncusu Paola Egonu'yu onurlandırmak isteyen hayranları, Roma'daki Olimpiyat Komitesi duvarına resmini çizdi.

Ancak bu eser çirkin bir saldırının hedefi oldu. Egonu'nun ten rengini beyaza boyayan saldırganlar, vurduğu topta yazan "Irkçılığı durdur" yazısını da karaladı. Olaya tepki gösteren sporseverler, beyaza boyanan kısımları yeniden siyah yapıp, "Irkçılığı durdur" mesajını geri ekledi.

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