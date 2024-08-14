İtalyan voleybolcu Egonu'ya ırkçı saldırı

Tarihinde ilk kez kadın voleybolunda altın madalya kazanan İtalya'nın şampiyonluğuna ırkçı saldırılar gölge düşürdü.

Şampiyonluğun ardından İtalya milli oyuncusu Paola Egonu'yu onurlandırmak isteyen hayranları, Roma'daki Olimpiyat Komitesi duvarına resmini çizdi.



Ancak bu eser çirkin bir saldırının hedefi oldu. Egonu'nun ten rengini beyaza boyayan saldırganlar, vurduğu topta yazan "Irkçılığı durdur" yazısını da karaladı. Olaya tepki gösteren sporseverler, beyaza boyanan kısımları yeniden siyah yapıp, "Irkçılığı durdur" mesajını geri ekledi.