İtalyanlar duyurdu: Icardi dünya devine imza atabilir
Sezon sonu Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Icardi'nin akıbeti merak edilirken futbolcu için İtalyan basını ses getirecek bir iddiayı duyurdu.
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
İtalyan basınından Calciomercato’da yer alan habere göre; Milan, Icardi'yi istiyor.
Teknik direktörlük görevi için Massimiliano Allegri’yle anlaşan Milan, geçtiğimiz sezonki kötü performansının ardından bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Allegri’nin şampiyonluk için ara transfer döneminde takviye istediği, özellikle savunma ve hücum hattına hamle yapılmasını talep ettiği belirtildi.
"ICARDİ HAYALİ VAR"
Icardi için, “Galatasaray'dan Mauro Icardi hayali var. Serbest kalacak Vlahovic yaz transferi için düşünülüyor ve Premier Lig'den Joshua Zirkzee ve Gabriel Jesus gibi fırsatlar da var.” ifadeleri kullanıldı.
"BİZİMLE KALMASINI İSTERİZ"
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
"Icardi, 1 sene daha sözleşmesi olan oyuncumuz." diyen Kavukcu, "5 tane gol atmış bu sezon. Performans düşüklüğü olabilir ama bize neler kazandırdı Icardi. Bu kadar genç yaşta taraftarımız varsa Icardi sayesinde. Bizimle kalmasını isteriz. Sene sonu konuşmamız lazım bunu." diye konuştu.
- Etiketler :
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor