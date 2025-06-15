İtalyanlar, Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Inter'in istenen teklifin gelmesi halinde satışına onay vereceği Hakan Çalhanoğlu'nun adı Galatasaray'la anılıyor.



Tuttomercato'da yer alan habere göre; Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic İstanbul'a gelecek.



İtalyan basını "Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, bir kez daha uluslararası transfer pazarının krallarından bir olmayı hedefliyor." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY ŞARTLARI ZORLAYACAK



Son olarak Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, Inter'in yüksek bonservis beklentisine rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosu için şartları zorlayacak.



Üst üste iki kez takımıyla Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaçıran Çalhanoğlu'nun adı, transferde sık sık Avrupa ve Arabistan takımlarıyla da anılıyor.

