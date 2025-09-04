İtalyanlar milli futbolcu için kararını verdi: "Başkan, Kenan Yıldız'ın en büyük hayranı"
İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın maaşını 3 katına çıkartacak.
İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı bırakmıyor. Kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Yıldız'ın maaşı 1.5 milyon eurodan 5 milyon euroya çıkacak. Haberde "Başkan onun en büyük hayranlarından biri" ifadelerine yer verildi.
Juventus, Yıldız'la 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
SEZONA MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ
Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İtalya Serie A'da Juventus formasıyla 6 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 4 asist yapmıştı.
Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor.
