NTV.COM.TR

İtalyanlar milli futbolcu için kararını verdi: "Başkan, Kenan Yıldız'ın en büyük hayranı"

İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın maaşını 3 katına çıkartacak.

İtalyanlar milli futbolcu için kararını verdi: "Başkan, Kenan Yıldız'ın en büyük hayranı"

İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı bırakmıyor. Kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Yıldız'ın maaşı 1.5 milyon eurodan 5 milyon euroya çıkacak. Haberde "Başkan onun en büyük hayranlarından biri" ifadelerine yer verildi.

Juventus, Yıldız'la 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

SEZONA MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Serie A'da Juventus formasıyla 6 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 4 asist yapmıştı.

İtalyanlar milli futbolcu için kararını verdi: "Başkan, Kenan Yıldız'ın en büyük hayranı" - 1 Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor. 
Kapasite 65 bine çıkıyor!

Kapasite 65 bine çıkıyor!

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...