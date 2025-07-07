Ivan Rakitic'ten futbola veda

Son olarak Hajduk Split forması giyen Ivan Rakitic, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.



Yıldız futbolcu, "Futbol bana her şeyi ve hatta beklediğimden fazlasını verdi. Arkadaşlar, duygular, sevinç ve üzüntü... Hayatımın gururla saklayacağım bir parçası oldu ama şimdi veda etme zamanı. Teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.



YENİ GÖREVİ



AS'ın haberine göre; 37 yaşındaki isim, son kulübü Split'in yeni yardımcı sportif direktörü olarak göreve başlayacak.



20 yıllık A takım kariyerinde birçok büyük takımın formasını giyen Rakitic, bunların yanında; 1 Şampiyonlar Ligi, 4 LaLiga, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Almanya Kupası, 2 Avrupa Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya Kuası, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 İsviçre Kupası kazanmıştı.