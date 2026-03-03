"İyi ki almışız diyorum" diyerek açıkladı. Dursun Özbek öve öve bitiremedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, Uğurcan Çakır'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.



Özbek, "Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım." dedi.



“İYİ Kİ ALMIŞIZ”

HT Spor'a konuşan Özbek, "O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.