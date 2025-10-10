İzlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

İzlanda - Fransa maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Fransa zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki İzlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



İZLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde İzlanda - Fransa karşı karşıya geliyor. Reykjavík'da, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda mücadele 13 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

