İzlanda - Kosova Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi’nde play-off heyecanı devam ediyor. İzlanda ilk mücadelede rakibine mağlup olurken karşılaşmayı uzatmalara götürmek için en az 1 farklı galip gelmesi gerekiyor. İzlanda - Kosova arasında oynanacak mücadeleyi Jesus Gil Manzano yönetecek. Peki İzlanda- Kosova maçı hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…



İZLANDA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?



Günün kritik mücadelesinde İzlanda ve Kosova kozlarını paylaşacak. Jesus Gil Manzano’nun yöneteceği karşılaşma bugün saat 20.00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.



İzlanda doğrudan tur atlamak için iki farklı galibiyet hedefliyor. Kosova ise her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda üst lige yükselecek.



Mücadele İzlanda’nın tek farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzatmalara taşınacak.

