İzlanda-Türkiye maçı ne zaman? İşte milli maç tarihi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Milli Takım kafilesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e hareket etti. İşte, İzlanda-Türkiye maçı hakkında bilgiler...



İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı, 14 Ekim Pazartesi TSİ ile 21:45'te oynanacak.



Mücadele, TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.



KARADAĞ MAÇINDAN NOTLAR



9. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic, topu son anda yatarak bloke etti.



12. dakikada Türkiye'nin sağ taraftan kazandığı korner atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.



28. dakikada Karadağ'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Bu futbolcunun orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sona erdi.



53. dakikada Arda Güler'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top yan direği sıyırarak auta gitti.



55. dakikada ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün yerden sert şutunda, kaleci Nikic'i geçen top direk dibine çarparak oyun alanı geri döndü.



63. dakikada Marko Jankovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osmanjic'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.



69. dakikada Türkiye öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Yıldız'ın şutunda direk dibine çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci tamamladı: 1-0.



87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeki Çelik'in sert şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.



Karşılaşmayı Türkiye 1-0 kazandı.