İzlanda - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

İzlanda - Ukrayna maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Ukrayna zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki İzlanda - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



İZLANDA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde İzlanda ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. Reykjavík'da, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak oynanacak mücadele 10 Ekim cuma günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

