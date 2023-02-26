İZLE | Ronaldo, Al Nassr'da ikinci hat-trick'ini yaptı

Suudi Arabistan Premier Ligi'nin 18. haftasında Al Nassr, deplasmanda Damac ile karşılaştı.
Prens Sultan bin Abdülaziz Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Al Nassr, 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Cristiano Ronaldo, biri penaltıdan 18, 23 ve 44. dakikada attığı gollerle hat-trick yaptı.
Puanını 43 yapan Al Nassr liderliğini sürdürürken, Damac ise 22 puanla 7. sırada yer aldı.
Ronaldo, yeni takımındaki beşinci maçında sekiz gole ulaştı.
RONALDO'NUN ATTIĞI İLK GOL
🎥 هدف النصر الأول— دوري روشن السعودي (@SPL) February 25, 2023
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #ضمك_النصر#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦 pic.twitter.com/hrkSiGDzCY
RONALDO'NUN ATTIĞI İKİNCİ GOL
🎥 هدف النصر الثاني— دوري روشن السعودي (@SPL) February 25, 2023
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #ضمك_النصر#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦 pic.twitter.com/0qh6ey2xb6
RONALDO'NUN ATTIĞI ÜÇÜNCÜ GOL
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 25, 2023
🎥 هدف كريستيانو رونالدو الثالث
#️⃣ #ضمك_النصر#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦 pic.twitter.com/tcMgAYWxCh