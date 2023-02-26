İZLE | Ronaldo, Al Nassr'da ikinci hat-trick'ini yaptı

Suudi Arabistan Premier Ligi'nin 18. haftasında Al Nassr, deplasmanda Damac ile karşılaştı.

Prens Sultan bin Abdülaziz Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Al Nassr, 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Cristiano Ronaldo, biri penaltıdan 18, 23 ve 44. dakikada attığı gollerle hat-trick yaptı.



Puanını 43 yapan Al Nassr liderliğini sürdürürken, Damac ise 22 puanla 7. sırada yer aldı.



Ronaldo, yeni takımındaki beşinci maçında sekiz gole ulaştı.



RONALDO'NUN ATTIĞI İLK GOL