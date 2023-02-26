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İZLE | Ronaldo, Al Nassr'da ikinci hat-trick'ini yaptı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da ikinci hat-trick'ini yaptı. Al Nassr, Portekizli yıldızın, Damac karşısında ilk yarıda attığı 3 golle sahadan galip ayrıldı. İşte Ronaldo'nun attığı o goller...

İZLE | Ronaldo, Al Nassr'da ikinci hat-trick'ini yaptı

Suudi Arabistan Premier Ligi'nin 18. haftasında Al Nassr, deplasmanda Damac ile karşılaştı.

Prens Sultan bin Abdülaziz Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Al Nassr, 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında , biri penaltıdan 18, 23 ve 44. dakikada attığı gollerle hat-trick yaptı.

Puanını 43 yapan Al Nassr liderliğini sürdürürken, Damac ise 22 puanla 7. sırada yer aldı.

Ronaldo, yeni takımındaki beşinci maçında sekiz gole ulaştı.

RONALDO'NUN ATTIĞI İLK GOL

RONALDO'NUN ATTIĞI İKİNCİ GOL

RONALDO'NUN ATTIĞI ÜÇÜNCÜ GOL

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