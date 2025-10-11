İzmir Çoruhlu - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İzmir Çoruhlu - Karşıyaka maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. İzmir Çoruhlu ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşıyaka ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



İZMİR ÇORUHLU - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde İzmir Çoruhlu - Karşıyaka kozlarını paylaşacak. İzmir'de , Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik maç bugün (11 Ekim) saat 19.00’da başlayacak ve Sıfır TV Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.



