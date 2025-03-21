İzmir derbisinde Altay ile Altınordu karşı karşıya

Altınordulu seyircilerin alınmayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları maraton tribünü 65, numaralı 275, VIP tribün 650 ve 1000 TL olarak belirlendi. Öğrenci ve kadınlar için numaralı tribün biletleri gişelerden 135 TL karşılığında satışa sunulacak.

Ligde 18 puanla 17'nci sırada yer alan ev sahibi siyah-beyazlılar, kümede kalma umutlarını korumak için sahaya çıkacak. Grupta topladığı 49 puanla 4'üncü basamakta yer alan kırmızı-lacivertliler ise ilk 6'daki yerini sağlamlaştırmak için mücadele verecek. Altay'da Özgür'ün cezası sona ererken, Deniz ve Murat Berkan iyileşti. Mehmet Gündüz, Onur Efe, Ali, Hikmet ve Mehmet Nur'un durumları maç saatinde netleşecek. Altınordu'da Uğur cezasını tamamlarken, Keni Var iyileşti. Sakatlıkları bulunan Sami ve Görkem forma giyemeyecek.

