İzmir derbisinde kazanan Göztepe

Spor Toto 1’inci Lig’de 25’inci haftada Göztepe İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın golünü 23’üncü dakikada Ngalina kaydetti. Bu sonuçla Göztepe 34 puana ulaşırken, Altınordu 17 puanda kaldı.



Altınordulu futbolcular maç öncesi, “Yaralarımızı birlikte saracağız” yazılı tişörtlerle sahaya çıkarak depremzedelere destek verdi. Tişörtlerin sırt bölümünde ise depremden etkilenen illerimizin isimleri yer aldı. Müsabaka öncesinde stadyum hoparlörlerinden, “Memleketim” şarkısı çalındı.



MAÇTAN NOTLAR



STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu



HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Ali Akkor, Hüseyin Kıvanç Durmaz



ALTINORDU: Ali Emre – Erdem, Selim, Erdi, Ali Dere, Kubilay (Dk. 46 Ahmet İlhan), Metehan Yılmaz (Dk. 67 Kürşad), Emirhan, Emircan (Dk. 84 Şeref), Metehan Mimaroğlu (Dk. 67 Ali Özgün), Ahmet Dereli (Dk. 67 Hüsamettin)



GÖZTEPE: Arda – Uğur Kaan (Dk. 46 Yunus Emre), Atınç, Arslanagic, Emir, İsmail, Yalçın (Dk. 90+3 Erhan), Palmer (Dk. 79 Hikmet), Ngalina (Dk. 67 Loue), Mamah, Kvasina



GOL: Dk. 23 Ngalina (Göztepe)



SARI KARTLAR: Emirhan, Emircan (Altınordu), Arslanagic, Hikmet, İsmail (Göztepe)



DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR



6’ncı dakikada Yalçın’ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ngalina kaleci Ali Emre’den sıyrıldı. Pozisyonun devamında Ali Emre açıyı kapatarak topu ayağıyla kornere çeldi.



22’nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Metehan Mimaroğlu vurdu, kaleci Arda topu çelerek tehlikeyi önledi.



23’üncü dakikada Göztepe öne geçti. İsmail Köybaşı’nın uzun pasında topla buluşup soldan ceza sahasına giren Ngalina, kaleci Ali Emre’nin üzerinden şık bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.



29’uncu dakikada kaleci Ali Emre’nin yumruklarıyla uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mamah’ın pasında Ngalina vurdu, kale önünde Erdi kafayla mutlak golü önledi.



İlk yarı Göztepe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



71’inci dakikada Erdem ceza sahası dışından vurdu, top üstten auta çıktı.



80’inci dakikada Mamah’ın ceza yayı önünden yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe derbiyi 1-0 kazandı.

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