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İzmir voleybolunda derbi heyecanı: Karşıyaka, Göztepe'yi ağırlıyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda yer alan İzmir'in ezili rakipleri Karşıyaka Medical Point ve Göztepe yarın derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

İzmir voleybolunda derbi heyecanı: Karşıyaka, Göztepe'yi ağırlıyor

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Karşıyaka'nın ev sahipliğinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak saat 16.00'da başlayacak.

Derbinin biletleri 50 TL'den satışa çıktı. Öğrenciler maçı ücretsiz izleyebilecek. Konuk Göztepe taraftarları ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği salona alınmayacak.

Yeşil-kırmızılılar grupta 12 maçta 7 galibiyet ve 23 puanla 4'üncü sırada, sarı-kırmızılılar ise 11 müsabakada 6 galibiyet ve 18 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Göztepe ev sahibi olduğu randevuyu 3-2 kazanmıştı.

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