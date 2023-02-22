İzmir'de temsili Göztepe-Karşıyaka derbisinde rekora doğru: 5 günde 46 bin bilet

Depremzedelere destek amacıyla taraftarların çağrısıyla temsili derbi karşılaşması organize eden Göztepe ve Karşıyaka'nın çıkardığı biletlerden ilk 5 günde 46 bin 358 adeti satıldı.

Yıllardır profesyonel liglerde rakip olmayıp, depremzedelere destek için birleşerek, "TekTribünTekYürek" kampanyası ile hatıra biletlerini satışa çıkaran iki kulübün organizasyonuna taraftarlardan siyasilere, şirketlerden sanatçılara kadar herkes çok yoğun ilgi gösterdi. 50 TL'den satışa çıkan sanal maç biletlerine binlerce taraftar akın etti.

Göztepe ve Karşıyaka kulüpleri, satışların devam ettiğini duyurarak taraftarlardan destek istedi.



İki kulüp, depremzedeler için 1981 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda 80 bin kişinin izlediği ve 2'nci Lig'de dünya rekorunun kırıldığı derbi maçından daha fazla bilet satmayı hedeflerken, kampanyanın 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar süreceğini açıkladı.

Göztepe ve Karşıyaka kulüpleri yaptıkları resmi açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 46 bin 358 bilet satıldı. İki efsane kulübün bu defa vicdanlarda rekor kırması için bilet satın alarak katkı sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.