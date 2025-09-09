NTV.COM.TR

İzmirli voleybolcular 9 Eylül'de tek yürek

İzmir'in kadınlar voleybol liglerindeki 5 temsilcisi kentin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de ilk kez bir araya geldi.

Sultanlar Ligi'ndeki Aras Kargo Spor Kulübü'nün ev sahipliğindeki organizasyonda Atatürk Salonu'nda buluşan Aras Kargo, Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve Arkas Spor'un kadın voleybolcuları, "Tek ruh, tek takım 9 Eylül" yazılı pankartla ay-yıldızlı bayrağımız ve Atatürk posteri açarak birleşti. temsilcileri organizasyonda ilk kez karma takımlar oluşturarak gösteri maçı da yaptı.

