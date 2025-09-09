İzmirli voleybolcular 9 Eylül'de tek yürek

Sultanlar Ligi'ndeki Aras Kargo Spor Kulübü'nün ev sahipliğindeki organizasyonda Atatürk Voleybol Salonu'nda buluşan Aras Kargo, Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve Arkas Spor'un kadın voleybolcuları, "Tek ruh, tek takım 9 Eylül" yazılı pankartla ay-yıldızlı bayrağımız ve Atatürk posteri açarak birleşti. İzmir temsilcileri organizasyonda ilk kez karma takımlar oluşturarak gösteri maçı da yaptı.

