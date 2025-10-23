Ja Morant yıldızlaştı, Memphis kazandı

NBA'de sezonun birinci haftası geride kaldı.

Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Memphis Grizzlies, FedEXForum'da New Orleans Pelicans'ı konuk etti.



JA MORANT YILDIZLAŞTI



Ja Morant'ın 35 sayıyla damgasını vurduğu maçı Memphis Grizzlies 128-122 kazandı. Jaren Jackson Jr, 18 sayı-8 ribaund ve 6 blokluk performansıyla Morant'a eşlik etti.

New Orleans Pelicans'ta ise Zion Williamson'un 27 sayı- 9 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.