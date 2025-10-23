NTV.COM.TR

Ja Morant yıldızlaştı, Memphis kazandı

NBA'de Memphis Grizzlies, evinde ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 128-122 mağlup etti.

'de sezonun birinci haftası geride kaldı.

Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Memphis Grizzlies, FedEXForum'da New Orleans Pelicans'ı konuk etti.

JA MORANT YILDIZLAŞTI

Ja Morant'ın 35 sayıyla damgasını vurduğu maçı Memphis Grizzlies 128-122 kazandı. Jaren Jackson Jr, 18 sayı-8 ribaund ve 6 blokluk performansıyla Morant'a eşlik etti.

New Orleans Pelicans'ta ise Zion Williamson'un 27 sayı- 9 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Ja Morant yıldızlaştı, Memphis kazandı - 1 Memphis Grizzlies'in 23 yaşındaki oyuncusu Cedric Coward, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde yaptığı smaçla tribünleri ateşledi.
