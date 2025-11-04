NTV.COM.TR

Ja Morant'ın dönüşü Grizzlies'e yaramadı; Pistons kazandı

NBA'de Detroit Pistons, Mephis Grizzlies'i 114-106 mağlup etti.

ekibi Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'ı takımın teknik ekibi hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle bir maçlığına kadro dışı bırakmıştı.

26 yaşındaki oyuncu, takımının Portland Trail Blazers'a 117-104 mağlup olduğu maçı cezası sebebiyle kaçırmıştı.

Morant'ın dönüş maçında işler yine Memphis Grizzlies'in istediği gibi olmadı. Detroit Pistons, rakibini deplasmanda 114-106 mağlup etti.

Konuk ekipte Cade Cunningham 33, Isaiah Stewart ise 26 sayıyla oynayarak maçın kilit oyuncuları oldular.

Ev sahibinde Jaren Jackson Jr. 21 sayı atarak kendisi adına sezonun en iyi performansına imza attı. Ja Morant ise gösterdiği 18 sayı ve 10 asistlik performansla "double-double" yaptı.

Ja Morant'ın dönüşü Grizzlies'e yaramadı; Pistons kazandı - 1 Karşılaşmayı 33 sayıyla tamamlayan Cade Cunningham, bu 33 sayının 19'unu dördüncü çeyrekte attı.
Toronto Raptors zorlanmadı: 117-104

