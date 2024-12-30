Jackson Muleka için Belçika iddiası

Belçika Pro Lig ekibi Cercle Brugge sakatlıklarla boğuşuyor.

Yeşil-siyahlılarda Kevin Denkey'nin yerini alan Paris Brunner'in sakatlandığı ve önümüzdeki iki ay boyunca forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

CERCLE, JACKSON MULEKA'YI İSTİYOR

Het Laatste Nieuws'e göre, Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan ve Al-Kholood'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın düşünüldüğü öne sürüldü.

Bu sakatlık nedeniyle Cercle, kış transfer döneminde başka bir forvet aramak zorunda.

Cercle Brugge eski bir Pro League golcüsü olan Jackson Muleka'yı Belçika'ya geri getirmek için harekete geçti.

BEŞİKTAŞLA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş’ta sözleşmesi devam eden ancak yeterli forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Kongolu oyuncu, sezon sonuna kadar Suudi Arabistan’daki Al-Kholood takımına kiralanmış durumda.

Ancak bu kiralık sözleşme iptal edilerek Muleka'nın Cercle'e transferi sağlanabilir.

2022 yılında Standard Liege, oyuncuyu Beşiktaş'a yaklaşık 3.5 milyon euro karşılığında satmıştı.