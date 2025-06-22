Jadon Sancho kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Jadon Sancho kaç yaşında, nereli?
Jadon Sancho, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Fenerbahçe transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Jason Sancho'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise Jadon Sancho hakkındaki ayrıntıları merak ediyor. Peki, Jadon Sancho kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
Jadon Sancho, 25 Mart 2000 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Premier League takımlarından Manchester United'tan kiralık olarak Chelsea'de ve İngiltere millî futbol takımında kanat pozisyonunda oynayan İngiliz futbolcudur.
Teke tek mücadelelerde oyun zekası, hızı ve çalımları kullanmasıyla tanınır.
2019 Kopa Trophy için ikinci oldu ve 2020 Golden Boy için 40 kişilik kısa listeye aday gösterildi.
23 Temmuz 2021'de 85 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer oldu.
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