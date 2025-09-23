Jagiellonia - Hamrun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Konferans Ligi )

Jagiellonia, UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında Hamrun karşısında hata yapmak istemiyor. Hamrun ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Jagiellonia - Hamrun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Jagiellonia - Hamrun maçı canlı yayın bilgisi…



JAGİELLONİA - HAMRUN MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Jagiellonia - Hamrun mücadelesi 2 Ekim saat 22.00’da başlayacak.



Bialystok'da, Chorten Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın TRT tabii üzerinden yayınlanması bekleniyor.

