Jagiellonia - Hamrun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Konferans Ligi )

UEFA Konferans Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Jagiellonia ile Hamrun karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Jagiellonia, UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında Hamrun karşısında hata yapmak istemiyor. Hamrun ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Jagiellonia - Hamrun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Jagiellonia - Hamrun maçı canlı yayın bilgisi…

JAGİELLONİA - HAMRUN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Jagiellonia - Hamrun mücadelesi 2 Ekim saat 22.00’da başlayacak.

Bialystok'da, Chorten Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın TRT tabii üzerinden yayınlanması bekleniyor.

