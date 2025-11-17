Jake Paul eski dünya şampiyonu Anthony Joshua'ya karşı: "Bu bir hesaplaşma günü"

YouTube yıldızlığından boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ile eski dünya ağır siklet şampiyonu Anthony Joshua, önümüzdeki ay Miami'de karşı karşıya geliyor.



Matchroom Boxing tarafından Pazartesi günü yapılan duyuruya göre, iki kez birleşik dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran 36 yaşındaki Joshua ile 28 yaşındaki Paul arasındaki mücadele, 19 Aralık'ta Florida Miami'deki Kaseya Center'da gerçekleşecek.



Boks dünyasını sarsacak olan bu karşılaşma, sekiz raunt üzerinden ve 10 onsluk eldivenlerle yapılacak.



PAUL: BU HESAPLAŞMA GÜNÜ



Profesyonel boks kariyerinde 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet istatistiğine sahip olan Jake Paul, bu maça büyük bir iddia ile giriyor.



Kasım 2024'te efsane Mike Tyson'ı yenen, haziranda ise Julio Cesar Chavez Jr'ı oylama sonucu mağlup eden Paul, bu karşılaşmayı bir "hesaplaşma günü" olarak nitelendiriyor.



“Bu bir yapay zeka simülasyonu değil, bu hesaplaşma günü” diyen Paul şunları söyledi:



"En parlak dönemindeki elit bir dünya şampiyonuna karşı profesyonel bir ağır siklet maçı. Anthony Joshua'yı yendiğimde, bütün şüpheler silinecek ve kimse benimle dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını reddedemeyecek."



Paul rakibine, "19 Aralık Cuma günü, Miami'nin ışıkları altında... Meşale el değiştirecek ve Britanya'nın Golyat'ı uyutulacak" sözleriyle meydan okudu.



JOSHUA: İNTERNETİ ATEŞE VERECEĞİM



Geçen eylül ayında Daniel Dubois'ya karşı IBF unvan maçında mağlup olan Anthony Joshua ise bu maçı "büyük bir şans" olarak değerlendirdiğini söyledi.



Joshua, "İster beğenin ister beğenmeyin, ben büyük sayılar yapmak, büyük dövüşler yapmak ve sakin, soğukkanlı kalırken her rekoru kırmak için buradayım" dedi.



Tecrübeli şampiyon, gelecekte daha fazla dövüşçünün bu tür fırsatları değerlendireceğini söyleyerek, "Sözlerimi unutmayın, Jake Paul maçında interneti ateşe vereceğim" ifadelerini kullandı.



Mücadele Netflix platformundan canlı yayınlanacak.