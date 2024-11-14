Jake Paul kimdir, kaç yaşında? YouTuber Jake Paul hayatı hakkında bilgiler

Paul, Pamela Ann Stepnick (evlilik öncesi soyadı Meredith) ve emlakçı Gregory Allan Paul'un oğlu olarak 17 Ocak 1997'de Cleveland, Ohio'da doğdu ve Westlake, Ohio'da çocukluğunu geçirdi. 2013 yılında Vine adlı uygulamaya videolarını yüklemeye başlayan Paul, uygulamanın kapatılmasına kadar geçen sürede 5.3 milyon takipçi elde etti.



YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.



Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.



Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı.



Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.