Jakirovic resmen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de
Hull City, Kayserispor'dan ayrılan Sergej Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni hocasını resmen duyurdu.
Hull City, Kayserispor'dan ayrılan Sergej Jakirovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sergej’s our man. 🤝— Hull City (@HullCity) June 11, 2025
Welcoming our new head coach! 🇧🇦#hcafc
NELER YAŞANDI?
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki göstermişti.
Başkan Açıkalın, "Uyum içinde çalıştık ve takımı başarıya taşıdık. Yeni sezon için planlarımız vardı. Hocamız bizimle helalleşmedi. Gittiğini ve gelmeyeceğini söylemedi. Ancak Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın yaklaşım hiç de hoş değil. Bu kulübün bir başkanı var, bir de sportif direktörü var. Görüşmek için müsaade alınmadı" demişti.
Ilıcalı ise katıldığı bir televizyon programında Sergej Jakirovic ile ilgili, "Nurettin Açıkalın ile görüşeceğim. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var" açıklamasında bulunmuştu.
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